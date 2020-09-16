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Adana'da kendisini uyaran sokak satıcısını ağır yaraladı

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da küfür ettiği için uyarılan cani bıçak çıkardı. Sokak satıcını bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı. Sokak satıcısı yaşam savaşı verirken olayın sorumlusu her yerde aranıyor.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Miraç Toprak, tablada sucuk ve köfte ekmek satışı yaptığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişiyi bağırarak küfür ettiği için uyardı.

Bunun üzerine kimliği belirlenemeyen kişi, Miraç Toprak’ı karnından bıçaklayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar Toprak’ı özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Toprak’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

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