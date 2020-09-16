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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu çok fena birbirine girdi

Koronavirüs salgını sonrası kamuoyunun tanıdığı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın maske konusunda yaptığı eski bir televizyon konuşmasını Twitter'dan paylaşan Prof. Mehmet Çilingiroğlu'na, Ceyhan'ın yanıtı çok ağır oldu.

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İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya üzerinden birbirleriyle tartıştı.

Twitter'dan Mehmet Çilingiroğlu, Mehmet Ceyhan'ın koronavirüsün ilk çıktığı dönem yaptığı maske açıklamasına atıfta bulunarak Ceyhan'ı eleştirdi. Çilingiroğlu'nun yaptığı paylaşıma sessiz kalmayan Ceyhan, Çilingiroğlu'nu sert bir yanıt verdi.

"Bilim mi değişti siz mi anlayamadım'' 

Prof. Dr. Çilingiroğlu paylaşımda, "Mehmet hocam önceden maske takılmasın diyenlerdendiniz? Şimdi takın diyorsunuz? Bilim mi değişti, siz mi anlayamadım? Yani bulaşıcı üst solunum yolu enfeksiyonlarında en basitinden maske takmıyorsunuz öylemi? Bu ne biçim enfeksiyon kontrolüdür? Hocam?" ifadelerinde bulundu.

"Senin gibi bilimi göbek atmak sanan birinin mezuniyetine katkıda bulunduysam utanırım'' 

Çilingiroğlu'nun paylaşımına cevap veren Ceyhan, "Seni adam yerine koyup cevap yazmazdım ama, şunu söylemeliyim. Senin gibi olmayan ünvanlar kullanan, bilim adamlığından nasibini almamış, bilimi göbek atmak sanan birinin mezuniyetine katkıda bulunduysam, ondan utanırım sadece. Bilimle ilimin farkını oku." cevabını verdi.

ABD'de yaşayan Prof. Mehmet Çilingiroğlu "göbek atma' karşılığına hesabından şu karşılığı verdi:

Ceyhan'dan vatandaşa şok cevap 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendisi hakkında Çilingiroğlu'na "Hocam benim anlamadığım, bu adamı kimse sevmiyor. Ve kimsede izlemiyor bu bunamış amcayı. İşin enteresan yani, bu kadar sevilmeyen bir adam, nasıl oluyorda bütün kanallar, programlar bu adamın kapısında sıraya giriyor." tweet yazan Cüneyt Ceylan isimli vatandaşa ise şu yanıtı verdi:

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