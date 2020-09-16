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Bursa'da otel odasında 'aşk' tuzaklı soygunda 5 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da otel odasında fuhuş için anlaştıkları 2 erkeği organize bir şekilde gasp eden 2 kadının da aralarında olduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, geçtiğimiz gün sabah Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde meydana geldi. O.A. ve O.S., fuhuş için Burcu Y. ve Kader Y. ile bir otelde buluştu. 2 erkek, kadınlarla birlikte odaya çıktı. Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi. O.A. ve O.S.'nin değerli eşyaları ile paralarını gasbeden 3 şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı.

İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 5 şüpheliyi, kaçtıkları otomobilde yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada gasbedilen eşyalar ve para ile uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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