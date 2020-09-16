Muğla'da kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin 747 TL

"Son 5 yıldır hızla giderek azalmaya başladı"

Datça'da 20 yıldır balıkçılık yapan çevre gönüllüsü Göksel Şimşek (51),"Ekim ayı ortalarına kadar yaşama şansları buluyorlar. Sonra bir daha ki seneye kadar kayboluyorlar. Hiç olmazsa bir ay rahatça açabilecek ortam sağlamalıyız ki, güzelce açsınlar, kokularını dilediğince çevreye yaysınlar. Datça'ya 20 yıl önce geldiğimde, kum zambakları doğal ortamlarında insanlarla barışık varlıklarını sürdürüyorlardı. Ancak son 5 yıldır sayıları hızla giderek azalmaya başladı. Turizm arttı, insan sayısı artı, kum zambakları zarar görmeye başladı"