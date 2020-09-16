Leyla Zana'ya ne oldu şimdi nerede Abdullah Öcalan'ın 'canıyla öder' tehdidi

Hürriyet yazarı Nedim Şener, çözüm sürecinde Leyla Zana'yı tehdit eden Abdullah Öcalan'ı gündeme getirerek, Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü PKK'dan "bağımsız bir lider" olamayacağını yazdı.

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"Demirtaş’ın parti kuracağını düşünmek PKK’yı tanımamaktır" Bu başlık Hürriyet yazarı Nedim Şener'in bugünkü yazısına ait. Bir süredir Selahattin Demirtaş'ın HDP'den ayrı bağımsız parti kuracağı iddiası gündemdeydi.

Bunun mümkün olamayacağını söyleyen Şener, yazısında "Demirtaş’ta PKK’ya rağmen siyaset yapma cesareti olsa bunu 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 13.5 oy ve 80 milletvekiliyle TBMM’ye girdiğinde kullanırdı." ifadelerine yer verdi.

Leyla Zana örneğini veren Şener, çözüm süreci döneminde 14 Ocak 2014 tarihinde İmralı adasında yaşanan diyalogları köşesinde aktardı:

Abdullah Öcalan: “Kutluyorum. Selamlarımı iletin. Akçakale’nin karşısındaki çatışmayı da anlamak istiyorum. Niçin orada YPG’nin dışında gelişiyor? Gözükmüyorlar mı, yoklar mı, anlamak istiyorum. Bir de Leyla meselesi var. Sanırım Hakan Bey sizinle paylaşmış. Ayrı ayrı düşüncelerinizi bilmek istiyorum. Danışmanlarını tanıyor musunuz?”

Sırrı Süreyya Önder, İdris Balüken, Pervin Buldan: “Tanımıyoruz.”

Öcalan: (Gülerek) “Amerika ve İsrail devreye mi girecek? Evet, sizler ne düşünüyorsunuz?”

S. Önder: “Bence kendisiyle fazlaca meşgul. Ortak çalışma bilinci yok. Her an kontrolsüz bir tavır geliştirip süreci zora sokabilir.”

Buldan: “Bence bir şans daha vermek gerekir. Arkadaşlar çağırıp konuşursa belki düzelebilir.”

Öcalan: “Leyla’ya deyin ki, Öcalan’la görüşme işi ciddidir. Barzani bile yan üründür. Bizim görüşmelerimiz olmasaydı bugünkü pozisyonlarında olmazlardı. Örgüt işleyişine bağlı kalacak. Bunu kendisiyle konuşun. Bütün hünerlerini Sırrı Bey gibi, Pervin Hanım gibi ortaya koyacak. Biz siyasi bir hareketiz. Siyasetle oynarsa canıyla öder. Oyun değildir bu.”

Bu diyaloglara yer veren Şener, Öcalan'ın "Siyasetle oynarsa canıyla öder” şeklindeki sözlerini bir kez daha hatırlatarak, PKK elebaşının acımasız yüzüne dikkat çekti.

"Leyla Zana, 2015’ten beri köyünde bahçesiyle uğraşıyor"

Bu sözlerin ne anlama geldiğini bölgede yaşayanların ve Leyla Zana'nın da bildiğini belirten Şener, "Nitekim PKK’nın gölgesindeki siyasi çizgisinde, “ayrılık” değil ama zaman zaman “aykırılıklar” yapan Leyla Zana, 2015’ten beri köyünde bahçesiyle uğraşıyor, köşesine çekilmiş durumda." ifadelerine yer verdi.

Nedim Şener'in yazısının tamamı