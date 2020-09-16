Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor Necati Şaşmaz'la tarihi duyurdu
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, Necati Şaşmaz'ın başrolünde olduğu Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden ekranlara döneceğini duyurdu.
Bir süredir ekranlara döneceği konuşulan Kurtlar Vadisi'nin yayın tarihi açıklandı. Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya sosyal medya hesabında Vadi’nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile bir fotoğrafını paylaştı.
Sarıkaya paylaşımda, ''Dostum Necati Şaşmaz ile 2022 yılında başlayacak Kurtlar Vadisi’ni konuştuk'' ifadelerini kullandı. Paylaşımın kısa sürede aldığı yorumlar sonrası Sarıkaya paylaşımına ''Yıl konusunu espri yaptım arkadaşlar'' notunu ekledi.
Öte yandan ilk bölümü 15 Ocak 2003’te yayınlanan Kurtlar Vadisi, 2007 yılından itibaren Kurtlar Vadisi Pusu adıyla ekranlara yeniden döndü.
Dizi, Türk Televizyonculuk tarihinin kendinden en çok bahsettiren yapımı olurken, aradan geçen uzun yıllara rağmen bu özelliğini tekrar yayımlanmaya başlayınca da sürdürmek istedi fakat başarılı olamadı.