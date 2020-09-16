Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs yasağı iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından açık ve kapalı mekanlarda sahnelenecek tiyatro, opera ve bale gösterileri hakkında kamuoyu duyurusu yaptı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatroların kapatılması ve açık hava etkinliklerinin yasaklanmasına gelen tepkilerin ardından, açık ve kapalı mekânlarda sahnelenecek tüm tiyatro, opera ve bale gösterilerinin yasak kapsamının dışına alındığını duyurdu.



Koronavirüs salgını gerekçesiyle, açık alanlarda konser, gösteri, tiyatro, festival vb. etkinliklerin yasaklanmasının ardından karara birçok özel tiyatro tepki göstermiş, Tiyatro Kooperatifi bir basın açıklaması yaparak, özel tiyatroların çöküşe geçtiğini söylemişti.



Tepkilerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, söz konusu yasakların Covid-19 tedbirlerine uyulması koşuluyla açık ve kapalı mekânlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerini kapsamayacağını duyurdu.



Kapsamı dışına alınmıştır

Duyuruda "İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarımız ile yaptığımız değerlendirmeler neticesinde açık ve kapalı mekanlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri bakanlığımızca 23.06.2020 tarihinde yayımlanan ‘Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi’ndeki kurallara uyulmak koşulu ile Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararların kapsamı dışına alınmıştır." denildi.