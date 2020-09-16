Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüzle suçlandığı bağ evi görüntülendi

Çiftlik evinde tecavüz ettiler iddiası: İddiaya göre evde bulunan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, başkan yardımcısı Ö.G. ve meclis üyesi Ö.Ç., S.T.'yi bira içmeye zorlandı. Yine iddiaya göre, evde bulunanlar, alkol ve kokain kullandı. S.T.'nin iddiasına göre Belediye Başkanı Atabay ve Ö.Ç., Ö.G. isimli kadınla ilişkiye girdi. A.Ç. de olanları kamerayla kaydetti. Ardından Atabay ve Ö.Ç., S.T.'ye tecavüz etti. S.T., dönüşte kendini bırakan A.Ç. tarafından görüntüleri oğluna izletmekle tehdit edildi. S.T., 2 ay boyunca aynı çiftlik evine götürülmeye devam etti.