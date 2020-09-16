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Kayseri'de muvazzaf Binbaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Bakanlık duyurdu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kayseri'de görevli Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, bir muvazzaf binbaşının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlığını Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun." denildi.

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