Koronavirüs vakaları bölge bölge açıklandı! O bölge İstanbul'u 2'ye katladı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1202 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 261 bin 260'a yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 742 bin 535, ağır hasta sayısı 1327, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,1 oldu.