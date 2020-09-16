Koronavirüs vakaları bölge bölge açıklandı! O bölge İstanbul'u 2'ye katladı
Koronavirüs vaka sayıları her gün artarken Sağlık Bakanlığı bölge bölge vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7186'ya çıktığını açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 294.620'ye yükseldi.
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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 67 kişi daha hayatını kaybetti.
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Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1202 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 261 bin 260'a yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 742 bin 535, ağır hasta sayısı 1327, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,1 oldu.
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