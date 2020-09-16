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Galatasaray'ın Neftçi Bakü kadrosu belli oldu! Yeni transfer şoku

Demirören Haber Ajansı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi kadrosu açıklandı.

Kadroda, UEFA’ya bildirilen listedeki isimlerden Etebo, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol yer almadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in Neftçi Bakü maçı kamp kadrosunda dahil ettiği oyuncular şöyle: Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk. 

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