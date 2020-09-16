MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri, İdlib'in ele alındığı toplantıda bir araya gelecek

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri bugün bakanlıkta, Suriye İdlib’deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacağını duyurdu.

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Suriye'de devam eden karışıklıklarda sınırını ve bölgedeki etkin gücünü korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren Türkiye, son durumları Rusya ile değerlendirecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İdlib'deki son gelişmeleri Rusya ile görüşeceği belirtildi.

İki heyet Ankara'da bir araya geliyor

Ankara'da bulunan Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşecek olan görüşmede, Türk ve Rus askeri heyetleri bir araya gelecek.

Sahadaki durum ele alınacak

İdlib'deki son durumların ele alınacağının belirtildi açıklamada MSB, "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda İdlib’deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak." ifadelerini kullandı.