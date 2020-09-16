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Fenerbahçe'de son gözde Samatta! Listede iki isim daha var

Fenerbahçe, Aston Villa'ya geçen sezon transfer olan 27 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İngilizlerin kadrosunda düşünmediği Samatta, F.Bahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

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Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'i Lazio'ya satan F.Bahçe, yerini doldurmak için listesindeki isimlerle görüşüyor. Sarı-lacivertliler çok sayıda oyuncu ve kulübü ile masaya otururken Mbwana Samatta ismi de öne çıktı. 

Sabah'ın haberine göre; Aston Villa forması giyen Tanzanyalı santrfor için görüşmeler sürerken kiralama formülü için çalışılıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibi Genk'ten transfer edilen oyuncu, Premier Lig'de 16 maçta 2 gol buldu. 10 milyon 500 bin Euro bedelle alınan futbolcu da sarılacivertli formayı giymek istiyor.

Antonio Colak için teklif yapıldı
Öte yandan Hırvat basını, Rijeka'da forma giyen Antonio Colak için sarı-lacivertlilerin resmi teklifte bulunduğunu yazdı. 27 yaşındaki santrforun bonservisinin 4-5 milyon Euro arasında olduğu belirtilirken, Rijeka Başkanı Damir Miskovic de 2 resmi tekliften birinin F.Bahçe'den geldiğini doğruladı. 

Diğer aday Ze Luis
Yönetimin nabız yokladığı oyunculardan biri de Ze Luis… Porto'nun yüksek bonservis istemesi transferin önünü kapatan en önemli etken. Yeşil Burun Adalı santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi iletilmişti.

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