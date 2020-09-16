Fenerbahçe'ye başkan olacak mı? Acun Ilıcalı'dan bomba transfer itirafları!
Acun Ilıcalı, ''Fenerbahçe Başkanı olmak gibi bir hayalim yok'' derken Alexander Sörloth, Miha Zajc, Arda Turan ve Caner Erkin hakkında olay itiraflarda bulundu.
Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık ile 'Az Önce Konuştum' programının ilk konuğu ünlü yapımcı Acun Ilıcalı oldu. Fortuna Sittard'ın sahiplerinden biri olan Acun Ilıcalı, Alexander Sörloth, Miha Zajc, Arda Turan ve Caner Erkin hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları; ''Benim sunucu olduğum bir yayın Beşiktaş için doğru olmazdı. 'Acun, Beşiktaş'a yardım topluyor' olmaması lazım. Beşiktaş büyük ve güçlü bir camia. O geceye baktığımda bir yanda Hülya Avşar, diğer tarafta Yılmaz Erdoğan vardı. Zaten çok büyük isimler vardı. Ben rol çalmış olurdum. Babam, Beşiktaş taraftarıydı. Rahmetlinin son dönemleri çok mutlu geçmişti. Metin-Ali-Feyyaz sayesinde Beşiktaş çok iyiydi.
Fenerbahçe'ye başkan olacak mı?: Fenerbahçe Başkanı olmak gibi bir hayalim yok. Başkan olmak için o konsantreye sahip olmak lazım. Ali Koç, yıllarca bu konsantreye sahipti. Ben, şu an dünyanın en büyük televizyonucu olma hayalindeyim ve bunun için yoğun mesai yapıyorum. Ancak Fenerbahçe benden ne isterse yapmaya hazırım.
''Stadın önünde yatardım'': Hayatımda hiç Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor taraftarını kızdırmışlığım yoktur. Telefon açıp uğraşmayı sevmiyorum. Gerilimden uzak duruyorum. Aslında ağır Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe maçına gitmek için gece 12'den ertesi gün öğleye kadar stadın önünde yatardım. 13'teki maça girmek için. Normal değildim, öyle bir Fenerbahçeliyim.