Fenerbahçe'ye başkan olacak mı? Acun Ilıcalı'dan bomba transfer itirafları!

Fenerbahçe'ye başkan olacak mı?: Fenerbahçe Başkanı olmak gibi bir hayalim yok. Başkan olmak için o konsantreye sahip olmak lazım. Ali Koç, yıllarca bu konsantreye sahipti. Ben, şu an dünyanın en büyük televizyonucu olma hayalindeyim ve bunun için yoğun mesai yapıyorum. Ancak Fenerbahçe benden ne isterse yapmaya hazırım.