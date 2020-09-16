Bursa'daki miras kavgasında silahlar patladı! Ölü ve yaralılar var

Kahvedekiler korku içerisinde saçmalardan korunmaya çalışırken, Samet Ö. ise yaşanan panikten yararlanarak, motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında saçmaların isabet ettiği Ekrem Çalım ile kahveden bulunanlardan Yunus Çiğhan, Cemil Tetik ve Mehmet Tutak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çalım'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.