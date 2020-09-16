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Halil Sezai komşusunu dövdü! 2 kişiyle villaya gidip darp etmişler

Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusunu darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle karakolluk oldu. İfade veren Halil Sezai serbest kalırken savcılık şarkıcı ve yanındaki iki kişi hakkında kasten yaralama ve tehdit suçlarından soruşturma başlattı. Polis olayda adı geçen İncir Reçeli filminin yönetmeni Aytaç Ağırla

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Şarkıcı Halil Sezai ve ‘İncir Reçeli’, ‘Bölük’ ve ‘Cennet’ gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak’ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.

Halil Sezai dün saat 10.00 sıralarında Hüseyin Meriç’in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. İddiaya göre Sezai ve yanındakiler burada Meriç’i darbederek tehdit etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu. Polis İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na haber vererek tahkikat başlattı.

Ünlü yönetmen de işin içinde

Polis şikayetçinin ikametinde bulunan kamera kayıtlarını alarak olayda ismi geçen yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Mustafa Taner Okçular’ı Tuzla Asayiş Büro Amirliği’ne davet etti.

Serbest bırakıldı

Polis Halil Sezai ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Halil Sezai akşam saatlerinde Kadıköy’deki evinde yakalandı. Halil Sezai karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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