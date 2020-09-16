Halil Sezai dayak videosu ifşa oldu yaşlı adam konuştu: Ezan mı okuyorsun deyip vurdu
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü dayak olayının video görüntüleri ortaya çıktı. YHalil Sezai'nin 'gerçek yüzünü' ortaya koyan video kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İlk seferinde gözaltına alınıp serbest bırakılan Halil Sezai, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tekrar ifadeye çağrıldı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin ortaya çıkan dayak görüntüleri skandal. 67 yaşındaki villa sahibinin kapısına dayanan Halil Sezai, 2 arkadaşının yanında yaşlı adamı dövdü. İçindeki 'magandayı' ortaya çıkaran Halil Sezai, yaşlı adam kaçmaya çalıştığında da peşini bırakmadı. Görüntülere tepki yağarken 67 yaşındaki Hüseyin Meriç, o anlara ilişkin konuştu. Halil Sezai'nin yanında dayağı izleyip hiç müdahale etmeyen kişinin de ünlü yönetmen olduğu ortaya çıktı. İlk ifadelerinin ardından serbest kalan Halil Sezai ve arkadaşları, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından savcılık tarafından tekrar ifadeye çağrıldı. İşte Türkiye gündemine oturan o rezil görüntüler ve saldırıya uğrayan yaşlı adamın anlattıkları:
Skandal olay dün saat 10.00 sıralarında yaşandı. Şarkıcı Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', filminin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Halil Sezai kinlendiği Hüseyin Meriç'in kapısına gidip 'içindeki magandayı' ortaya çıkardı.
Ortaya çıkan dayak görüntülerinde Halil Sezai 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i ilk olarak adamın evinin kapısının önünde tartaklıyor. Yaşlı adam herhangi bir karşılık vermezken şiddetin dozunu daha da artırıyor. Adamın önce saçlarını avuçluyor ardından boğazına yumruk atıyor.
Yaşlı adam darp edilince kaçmaya çalışıyor. Öfkesi dinmeyen Halil Sezai de peşinden koşuyor. Hızla koşup yazlığın kapısından kendini sokağa atan yaşlı adamı Halil Sezai burada da yakalıyor.