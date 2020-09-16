Halil Sezai dayak videosu ifşa oldu yaşlı adam konuştu: Ezan mı okuyorsun deyip vurdu

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin ortaya çıkan dayak görüntüleri skandal. 67 yaşındaki villa sahibinin kapısına dayanan Halil Sezai, 2 arkadaşının yanında yaşlı adamı dövdü. İçindeki 'magandayı' ortaya çıkaran Halil Sezai, yaşlı adam kaçmaya çalıştığında da peşini bırakmadı. Görüntülere tepki yağarken 67 yaşındaki Hüseyin Meriç, o anlara ilişkin konuştu. Halil Sezai'nin yanında dayağı izleyip hiç müdahale etmeyen kişinin de ünlü yönetmen olduğu ortaya çıktı. İlk ifadelerinin ardından serbest kalan Halil Sezai ve arkadaşları, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından savcılık tarafından tekrar ifadeye çağrıldı. İşte Türkiye gündemine oturan o rezil görüntüler ve saldırıya uğrayan yaşlı adamın anlattıkları: