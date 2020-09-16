Son dakika İçişleri Bakanlığı koronavirüs denetimlerinde 9974 kişiye ceza kesti
İçişleri Bakanlığı son dakika ülke genelinde yapılan koronavirüs denetimlerindeki rakamları paylaştı. Buna göre; 3 milyon 373 bin 336 Covid-19 denetiminde 9974 kişiye ceza kesildiği, 178 faaliyetin de durdurulduğunu açıklandı. Denetimlerde 40 bin 891 kişi de uyarıldı.Abone ol
Ülke genelinde yapılan Covid-19 denetimlerinde 9 bin 974 kşiye ceza kesildi.
İçişleri Bakanlığı corona virüs denetimlerine yönelik bilgilendirme açıklaması yaptı.
Açıklamada 22 Ağustos'tan bu yana ülke genelinde 3 milyon 373 bin 336 denetim yapıldığı bildirildi.
Bu denetimlerde 9 bin 974 kişiye ceza kesildiği, 178 işletmenin faaliyetinin de geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Denetimlerde 40 bin 891 kişi de uyarıldı.
20 bin 94 kişinin de izolasyon kurallarına uymadığı tespit edildi.
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