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Son dakika İçişleri Bakanlığı koronavirüs denetimlerinde 9974 kişiye ceza kesti

İçişleri Bakanlığı son dakika ülke genelinde yapılan koronavirüs denetimlerindeki rakamları paylaştı. Buna göre; 3 milyon 373 bin 336 Covid-19 denetiminde 9974 kişiye ceza kesildiği, 178 faaliyetin de durdurulduğunu açıklandı. Denetimlerde 40 bin 891 kişi de uyarıldı.

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Ülke genelinde yapılan Covid-19 denetimlerinde 9 bin 974 kşiye ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı corona virüs denetimlerine yönelik bilgilendirme açıklaması yaptı.

Açıklamada 22 Ağustos'tan bu yana ülke genelinde 3 milyon 373 bin 336 denetim yapıldığı bildirildi.

Bu denetimlerde 9 bin 974 kişiye ceza kesildiği,  178 işletmenin faaliyetinin de geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Denetimlerde 40 bin 891 kişi de uyarıldı.

20 bin 94 kişinin de izolasyon kurallarına uymadığı tespit edildi.

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