BIST 1.114
DOLAR 7,49
EURO 8,90
ALTIN 473,50
HABER /  GÜNCEL
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

34 ilde FETÖ operasyonu! 106 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızmış hücre üyelerine yönelik İstanbul merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerin de bulunduğu 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda şu ana kadar 106 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY’nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah saatlerinde İstanbul başta olmak üzere 34 ilde 132 FETÖ üyesinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 82’si aktif asker, 32’si sözleşmeleri feshedilmiş eski asker, bekçi ve zabıta ve olmak üzere toplam 132 şüpheliden 106’sı yakalanarak gözaltına alındı. Polis, adreslerinde bulunamayan firari 26 FETÖ şüphelilerinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türksat 5A 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak! Ulaştırma Bakanı duyurdu
Moody's 13 Türk bankasının kredi notu görünümünü negatife çevirdi
Halil Sezai komşusunu dövdü! 2 kişiyle villaya gidip darp etmişler
Son dakika İçişleri Bakanlığı koronavirüs denetimlerinde 9974 kişiye ceza kesti
Kayseri'de muvazzaf Binbaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Bakanlık duyurdu
Prof. Dr. Bengi Başer’den koronavirüs çıkışı: Açıklanan vaka sayılarını 10’la çarpın
ÖNCEKİ HABERLER
Kanada'da koronavirüs bitmeden yeni bir salgın başladı! ABD'den yayılıyor
7.2'lik deprem olacak Marmara 2.5 metre Yunanistan'a kayacak! Prof'tan ürküten deprem teorisi
Çin Tayvan yakınlarındaki askeri tatbikatlarını savundu
Antalya'da maske takmayanların ‘tam marketten alıyordum’ bahanesi cezayı önleyemedi
Reynmen koronavirüse yakalandı son sağlık durumunu anlattı
Burak Sevinç Kırmızı Oda oyuncusu kimdir yaşı kaç dizileri hangisi?
Yorumlar