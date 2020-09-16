Antalya'ya Rus turist akını Eylül ayı 15 günde bir önceki ayın rekorunu kırdı
ANTALYA'ya gelen turist sayısında, koronavirüs normalleşme süreciyle birlikte hareketlilik yaşandı. Ağustos ayında 225 bin olan turist sayısı Eylül ayının 15 gününde bu sayıya ulaştı. Kentte yaz sezonunun Kasım ayına kadar uzayacağı öngörülüyor.
Antalyalı turizmciler, Rus turistler açısından bu yıl Türkiye'nin yurtdışı tatilinde lider ülke olacağı ve Rusya'dan Türkiye'ye turist akışının Eylül ayında Ağustos'a oranla çok daha iyi olabileceği yönünde Rus Tur Operatörleri Birliği'nin (ATOR) açıklamasını değerlendirdi.
"En çok turist aldığımız ülke Rusya"
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, 1 Haziran'daki normalleşme süreciyle birlikte tesislerin de açılmaya başladığı Antalya'da, temmuz ayıyla birlikte Kurban Bayramı ve iç pazar hareketliliği yaşandığını aktardı. Ağustos ayında ise Almanya'nın uçuş yasağını kaldırması, Rusya'nın da charter uçuşlara başlamasının sezona olumlu yansıdığını kaydeden Atmaca, “Böyle bir süreçte Türkiye olarak en çok turist aldığımız ülke Rusya, gayet iyi" dedi.
"Ekim'in de iyi olacağı görülüyor"
Rus pazarı açısından eylül rezervasyonlarının da iyi olduğunu anlatan Atmaca, “Muhtemelen sezonun da Kasım- Aralık ayına kadar uzayabileceğini düşünüyoruz. Çünkü şu ana kadar gelen rezervasyonlar umut verici. Bunda, Antalya'daki tesislerin büyük bölümünün açık olması da etken oldu. Sonuç itibarıyla iyi bir Eylül geçiriyoruz, Ekim'in de iyi olacağı görünüyor. Aldığımız rezervasyonlar gayet iyi" diye konuştu.
Salgın sürecinde en çok turist ağırlayan destinasyon olan Antalya ve Türkiye'ye insanların akın akın geliyor olmasının sektörün büyük başarısı olduğunu söyleyen Atmaca, “Pandemide kapıların ve tesislerin hala açık olması ve istihdam sağlıyor olmamız, sayılardan daha önemli. Çünkü mart ayında bütün kapıları kapatmıştık ve aylarca bu şehre uçak inmedi, bütün oteller kapalıydı. Normalleşme süreciyle sektörün tüm paydaşları, daha fazla istihdam ve daha fazla otelin açılması için mücadele ettik. Gelinen nokta pandemi süreci için çok büyük bir başarı" diye konuştu.