Antalya'ya Rus turist akını Eylül ayı 15 günde bir önceki ayın rekorunu kırdı

Salgın sürecinde en çok turist ağırlayan destinasyon olan Antalya ve Türkiye'ye insanların akın akın geliyor olmasının sektörün büyük başarısı olduğunu söyleyen Atmaca, “Pandemide kapıların ve tesislerin hala açık olması ve istihdam sağlıyor olmamız, sayılardan daha önemli. Çünkü mart ayında bütün kapıları kapatmıştık ve aylarca bu şehre uçak inmedi, bütün oteller kapalıydı. Normalleşme süreciyle sektörün tüm paydaşları, daha fazla istihdam ve daha fazla otelin açılması için mücadele ettik. Gelinen nokta pandemi süreci için çok büyük bir başarı" diye konuştu.