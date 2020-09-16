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İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan Yunanistan'ın silah anlaşmasıyla ilgili ilginç tespit

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Yunanistan'ın silah anlaşmasından korkmayız, biz o kadar parayı Telekom'da dolandırıldık!" ifadelerini kullandı.

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Partisinin gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştığı basın toplantısında konuşan İYİ Partili Ağıralioğlu, "Fransa'ya yeniden imtiyazlar verecek kadar kuvvetli bir ülke vücuda getirmek zorundayız" diye konuştu.

"Bu anlaşmasından korkacak değiliz"

Ağıralioğlu, Doğu Akdeniz ve Ege'de, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimi değerlendirirken, Yunanistan'ın Fransa ile yaptığı 12 milyar dolarlık silah anlaşması için "Bu anlaşmasından korkacak değiliz." dedi.

Yunanistan’ın silah için hesapladığı parayı biz Telekom’da dolandırıldık.

"Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz"

Ağıralioğlu, Fransa ile yaşanan tartışmalar için ise "Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz' geçmişe atıf yapmak yerine biz Fransa'ya yeniden imtiyazlar verecek kadar kuvvetli bir ülke vücuda getirmek zorundayız" diye konuştu. 

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