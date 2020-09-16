Suna Kıraç cenazesi ne zaman nereye gömülecek?

Vehbi Koç'un kızı olan Suna Kıraç dün tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. İş dünyasını ve ailesini yasa boğan bu haber sonrası Suna Kıraç'ın hayatı, eşi ve evlatlık kızı İpek Kıraç merak konusu oldu. Suna Kıraç'ın cenazesi bugün saat 12.00'de Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanı’na defnedilecek.

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Vehbi Koç'un kızı İnan Kıraç'ın eşi Suna Kıraç uzun yıllardır ALS hastalığı ile savaşıyordu ve dün tedavi gördü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Bu haber başta ailesi olmak üzere iş dünyasını üzdü. Birçok vatandaş Suna Kıraç'ın hayatını araştırmaya başladı. İnan Kıraç ile evli olan Suna Kıraç'ın çocuğu olmadı. Evliliklerinin 15. yılında evlatlık alma kararı veren çiftin yolları henüz 4 aylıkken İpek Kıraç ile keşişti ve İpek'i evlatlık aldılar. Kızlarını bağırlarına basan Koç çiftinin evlatlık kızları İpek Kıraç şu anda 35 yaşında. İpek Kırsç 2012’den beri Kıraça Holding iştiraklerinden Sirena Marine AŞ’nin Yönetim Kurulu üyesi ve üst yöneticisi (CEO) olarak görev yapmaktadır.

Suna Kıraç cenazesi ne zaman: Koç Holding'den Suna Kıraç'ın cenaze merasimi ile ilgili bilgi paylaşıldı. Bugün saat 12:00’de Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’nde yapılacak merasimin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanı’na defnedilecek. Saat 10:30’da ise Koç Holding’de tören düzenlenecek. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Cenaze merasiminde ve törende pandemi kurallarına riayet edilecek olup, katılımcı kapasitesi sınırlı tutulacaktır."

İpek Kıraç kimdir: Suna Kıraç ve İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Suna Kıraç ile İnan Kıraç’ın kızı ve Vehbi Koç ile Sadberk Koç’un dördüncü torunu olan İpek Kıraç, İstek Vakfı İlkokulu’nu bitirdikten sonra girdiği Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi’nden 2002 yılında mezun oldu.

Annesi Suna Kıraç’ın ALS (amyotrofik lateral skleroz) hastalığına yakalanması nedeniyle üniversitede biyoloji okumaya karar verdi. ABD’deki Brown Üniversitesi’nde sürdürdüğü biyoloji öğrenimini 2007 yılında tamamladı. Bu sırada Harvard Üniversitesi’nde dünyanın sayılı ALS araştırma merkezlerinden birini yöneten Dr. Robert Brown’ın yanında bir ay süreyle ALS eğitimi gördü.

Kıraç, 2011 yılında Brown Üniversitesi’nden kamu sağlığı alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Yönetici ve iş kadını. Başka görevlerinin yanı sıra, Koç Okulu Yönetim Kurulu başkanı, Koç Holding, Vehbi Koç Vakfı (VKV) ve Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.

2012’den beri Kıraça Holding iştiraklerinden Sirena Marine AŞ’nin Yönetim Kurulu üyesi ve üst yöneticisi (CEO) olarak görev yapmaktadır.