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Bursa'da yaşlı adamın evinden 10 ton çöp çıktı! Çöplerin arasında bakın ne bulundu

Demirören Haber Ajansı

Bursa’da yalnız yaşayan İlhami Uçar’ın (72), 4 katlı evinden 10 ton çöp çıktı.

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Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Kaleboyu Caddesi üzerindeki 4 katlı binada tek başına yaşayan İlhami Uçar, 3 sene önce sokaktan topladığı çöpleri evinde biriktirmeye başladı.

Çevre sakinleri Uçar’ın dairesinden gelen kokular üzerine Muhtar Serap Özbay ile iletişime geçip, durumu Osmangazi Belediyesi'ne bildirdi. Osmangazi Belediyesi ekipleri, binada 10 ton çöple karşılaştı. Zabıta görevlilerinin bir günde evden çıkardığı çöpler, 6 kamyona yüklenerek,  geri dönüşüm merkezine götürüldü. Çöpler arasında bir de ruhsatsuz tüfek bulundu. Tüfek polise teslim edildi. 

"Bir kez daha temizlik yapılacak"
Mahalle Muhtarı Serap Özbay, İlhami Uçar’ın çöp topladığına defalarca kez şahit olduklarını anlatarak, “Komşular, evde çok çöp olduğunu, koku ve sineklerden rahatsız olduklarını belirttiler. İlhan beyi önceden tanıyorum. Durumun bu kadar vahim olduğunu tahmin edemedim. Osmangazi Belediyesi ekipleri gelerek evi temizlediler. Ev 4 katlı olduğu için çalışma uzun sürdü. Bir kez daha temizlik yapılacak” dedi.

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