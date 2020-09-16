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Evinin çatısında 'hasım' nöbeti tutup yanlış kişiyi vurdu Adana'da 9 ay sonra yakalandı

Demirören Haber Ajansı

ADANA’da Ferhat Çuvaş (27), yaşadığı mahalleye otomobiliyle gelen Suriyeli Muhlit el-Alluş el-Nasr’ı (23) hasmı zannederek, tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. Olayı gerçekleştirmeden önce evinin çatısında hasmını silahla beklediği öğrenilen zanlı, 9 ay sonra yakalandı.

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Olay, 17 Ocak gecesi, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille evine giden Suriyeli Muhlit el-Alluş el-Nasr, nereden ateşlendiği bilinmeyen bir tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı el-Nasr, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Yaralı Suriyeli'nin tedavisi sürerken olaydan sonra araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ferhat Çuvaş olduğunu tespit etti. Polis, Çuvaş’ın daha önce yaşanan 3 ayrı silahlı saldırı olayından dolayı hasmı olduğunu, bu nedenle evinin çatısında silahla beklediğini saptadı.

Mahkeme tarafından tutuklandı

Ferhat Çuvaş'ın el-Nasr’ı hasmı sanıp tüfeğini ateşlediği, yaralının yanına gidip, hasmı olmadığını anlayınca da kaçtığı saptandı. Polis, 9 aydır izini sürdüğü şüpheliyi, Hürriyet Mahallesi’nde saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ferhat Çuvaş, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

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