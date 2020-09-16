İzmir'e ilk giren komutan Şerafettin Bey'e Atatürk'ün verdiği Timur'un kılıcı sır oldu

İzmir'i haçlılardan alan Timur'un elinde bu kılıç varmış

Bu kılıçlardan ikisi Mustafa Kemal Paşa'ya, diğeri batı cephesi komutanı İsmet Paşa'ya verildi. Mustafa Kemal Paşa'ya verilen iki kılıçtan biri ise İzmir'e ilk defa girecek fatihe verilmek üzere ayrılmıştı. Bu kılıç Timur'un kılıcıydı. İzmir ilk defa Timur tarafından Türklerin eline geçti.