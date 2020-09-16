İzmir'e ilk giren komutan Şerafettin Bey'e Atatürk'ün verdiği Timur'un kılıcı sır oldu
İZMİR'in kurtuluş tarihi 9 Eylül 1922'de kente askerleriyle giren ilk komutan Yüzbaşı Şerafettin'e Atatürk tarafından hediye edilen Emir Timur'a ait kaybolan kılıç, gizemini koruyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde görevli Prof. Dr. Kemal Arı, İzmir ve Türk tarihi için önemli objelerden Yüzbaşı Şerafettin'e hediye edilen kayıp kılıç hakkında bilgi verdi.
Yüzbaşı Şerafettin'e Atatürk tarafından hediye edilen yakut ve benzeri değerli taşlarla süslü olan kılıcın Türk ve İzmir tarihi açısından önemini vurgulayan Prof. Dr. Arı, "Kurtuluş Savaşı yıllarında Buhara'dan 3 farklı kılıç, Kur'an-ı Kerim ve başka hediyeler getirildi.
İzmir'i haçlılardan alan Timur'un elinde bu kılıç varmış
Bu kılıçlardan ikisi Mustafa Kemal Paşa'ya, diğeri batı cephesi komutanı İsmet Paşa'ya verildi. Mustafa Kemal Paşa'ya verilen iki kılıçtan biri ise İzmir'e ilk defa girecek fatihe verilmek üzere ayrılmıştı. Bu kılıç Timur'un kılıcıydı. İzmir ilk defa Timur tarafından Türklerin eline geçti.
1402 tarihinde İzmir'in alındığı dönemde Timur'un belinde bu kılıç varmış. Denmek isteniyor ki 'Zamanında bu kılıç İzmir'i Türk yaptı. Türk olarak tarihe tescil etti, şimdi, İzmir işgal altında. Bu kılıç yeniden İzmir'i alacaktır'. Kılıca böyle bir anlam yükleniyor.