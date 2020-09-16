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Yükselişe geçen dolar/TL 7,50 ile rekor seviyeyi aştı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,50 ile rekor seviyeyi gördü. Euro ise 8,89 civarında seyrediyor.

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Önceki gün en düşük 7,4725, en yüksek 7,4990 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazancıyla 7,4918'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından rekor seviye olan 7,5005 seviyesini gördü.

Euro ve sterlinde durum

Aynı dakikalarda euro/TL 8,8974'ten, sterlin/TL ise 9,6648'den satılıyor. Dolar endeksi şu dakikalarda 93,05 seviyesinde bulunuyor. Dün yüzde 0,1 azalarak üst üste 4. işlem günü süren yükseliş serisini sonlandıran euro/dolar paritesi, bugün 1,1858'den işlem görüyor.

Doğu Akdeniz ve koronavirüs gündemin odağında

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni politika stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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