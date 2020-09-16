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17 yıllık işkence! Kadınlarla ilişkisini eşine izletmiş

ARDAHAN'da 6 çocuk annesi kadın, 17 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü anlatırken "Ayaklarıma ispirto döküp yaktı. Kadınlarla ilişkisini izletti. Annemin, ağabeyimin evlerini, arabalarını ateşe verdi'' dedi.

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Ardahan'da yaşayan 6 çocuk annesi S.Ü. (35) boşanmak istediği eşi tarafından şiddet görmeye devam ediyor.

Çift, 17 yıl önce görücü usulü ile evlenmişti. İkisi ikiz 6 çocukları dünyaya geldi. Çiftçilik yapan E.Ü., 2000'de şehit olan ağabeyinden dolayı 6 yıl önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda memur olarak işe başladı. S.Ü.'nün iddiasına göre; E.Ü. evliliğinin ilk yıllarından bu yana sürekli fiziki ve psikolojik şiddet uyguladı.

1.5 yıl önce eşine boşanma davası açan S.Ü., çocuklarıyla birlikte ayrı bir eve çıktı ve orada yaşamaya başladı. S.Ü., önceki gün çocuklarına okul alışverişi yapacağı sırada eşi E.Ü.'nün saldırısına uğradı. 

Kadınlarla ilişkisini izletmiş
Yaşadığı dehşeti Sabah'a anlatan S.Ü., şu ifadeleri kullandı; "Yıllarca eşimden şiddet gördüm. Ayaklarıma ispirto döküp yaktı. Başka kadınlarla birlikte olduğu videoyu izletip kadınlığımla, anneliğimle dalga geçti. Boşanma davası açtım. Aileme, abilerime 70 yaşındaki anneme bulaştı. Onların evlerini arabalarını yaktı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hala yanıma gelip çocuklarımın gözü önünde beni darp etti.

''Ayaklarıma ispirto döküp yaktı''
17 yıllık evliliğimde eşimden her türlü şiddeti gördüm. Defalarca ayrılmak istedim, beni, ailemi, çocuklarımı öldürmekle tehdit etti. Mecbur döndüm. Bana yıllarca yapmadığı işkence kalmadı, ayaklarıma ispirto döküp yaktı. Kemerle yüzüme gözüme vurdu. Sağ gözümde kısmı körlük oluştu. Yüzümde kemer tokasından dolayı delikler oluştu. Gece gündüz beni kemerle dövdü. Son 3-4 yıldır beni ne aileme gösterdi, ne onların gelmesine izin verdi. Annemi arayıp 'Kızını her gün dövüyorum, gelip alınsana hadi' gibi laflar etti. Başka kadınlarla yatıp kalkardı, onun videosunu bana izletip hem kadınlık hem annelik gururumla oynadı.

''Gece gündüz beni kemerle dövdü''
17 yıllık evliliğimde eşimden her türlü şiddeti gördüm. Defalarca ayrılmak istedim beni ailemi çocuklarımı öldürmekle tehdit etti. Mecbur döndüm. Bana yıllarca yapmadığı işkence kalmadı, ayaklarıma ispirto döküp yaktı. Kemerle yüzüme gözüme vurdu. Sağ gözümde kısmı körlük oluştu. Yüzümde kemer tokasından dolayı delikler oluştu. Gece gündüz beni kemerle dövdü.

''Ağabeyimin arabasını ispirto ile yaktı''
Son 3-4 yıldır beni ne aileme gösterdi ne onların gelmesine izin verdi. Annemi arayıp "Kızını her gün dövüyorum, gelip alınsana hadi" gibi laflar etti. Başka kadınlarla yatıp kalkardı onun videosunu bana izletip hem kadınlık hem annelik gururumla oynadı. 1.5 yıl önce boşanma davası açtım. Davadan sonra aileme sarmaya başladı. Abimle barışma konuşması yapacağını söyleyip yanına çağırdı. Başına vurup kafasını kırdı, annemin köydeki ahırını yaktı. Köpeklerini öldürdü. Ağabeyimin arabasını ispirto ile yaktı. Kamera kayıtlarına yakalandı. 2 ay hapis yatıp çıktı. Hâlâ peşimizde. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırıyorum, yine geliyor. Anneme tehdit videoları göndermiş. Bu adam hâlâ memur.

''Bir an önce cezasını çekmesini istiyorum''
Çocuklarımın okumasına izin vermedi, hepsini okuldan aldı. Büyük kızım okulu çok severdi. Buradaki okulda "arkadaşları yok" diye ben de onunla birlikte ortaokula yazıldım. Şimdi ikimiz de ortaokul diploması aldık. Artık çocuklarıma huzurlu ayrı bir hayat istiyorum. Ama bu adam ne beni, ne ailemi rahat bırakıyor. Yıllarca yaptığı işkence yeter. Bir an önce cezasını çekmesini istiyorum.

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