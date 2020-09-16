CHP'li Barış Yarkadaş'tan partisi için bomba itiraf! Birkaç ilde 70 bin üye kaybettik

Katıldığı televizyon programında partisinin ilkelerinden uzaklaştığını belirten CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, 'İlkelerden uzaklaştıkça üye kaybediyoruz. Birkaç ilde 70 bine yakın üye kaybettik' itirafında bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde tehlike çanları çalıyor. Seçim döneminde HDP ile örtülü ittifak, partinin eski ve etkili ismi Muharrem İnce'nin parti yönetimi tarafından dışlanması ve son olarak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığı 'Atatürk' polemiği derken CHP'de çok ciddi ayrışmalar başladı.

CHP'de bu gelişmelerin ışığında tartışmalar sürerken, Barış Yarkadaş'tan gündem yaratacak bir itiraf geldi. Eski vekil Yarkadaş, partisinin son dönemde ilkelerinden uzaklaştığını ve bu sebeple birkaç ilde 70 bine yakın üye kaybettiğini açıkladı.

Halk Tv'de bir programa konuk olan eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş, şunları söyledi;

Yarkadaş açıklamalarında,"Partinin ilkelerinden uzaklaştıkça, üye de kaybediyoruz. İstanbul'da son 18 ayda, 41 bin 157 üye istifa etmiş.

Sadece Kadıköy'de, belediyesini bizim yönettiğimiz Kadıköy'de, 2 bin 400 üye 18 ayda istifa etmiş. İzmir'de, 25 bin 17 kişi son 18 ayda istifa etmiş. Malatya'da bin 642 kişi istifa etmiş.

''Yönetimin oturup düşünmesi lazım''

Şanlıurfa'da 925, Tuncelide bin 81 kişi istifa etmiş. 11 Büyükşehiri kazandığımız bir konjonktürde, sadece birkaç ilde 70 bine yakın üye kaybettik. Yönetimin oturup neden bu insanlara partiden istifa ediyor diye düşünmesi lazım."