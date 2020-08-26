Optimar başkanlık anketi! Gül, İnce, Yavaş ve İmamoğlu'nun Erdoğan'a karşı oyu

Optimar Araştırma'nın Ağustos ayı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne olur? Erdoğan mı Gül mü kazanır? Erdoğan'a karşı, Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın şansı ne? Toplum, ekonomiden koronavirüse, işsizlikten Doğu Akdeniz’deki gerilime kadar bütün sorunların çözümünde en çok hangi partiye güveniyor. Abdülkadir Selvi, Optimar'ın Ağustos ayı anketinin ayrıntılarını yazdı... İşte o yazıdan bazı satır başları...