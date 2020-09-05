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Muharrem İnce CHP'de taşları oynatacak!

Yeni parti kuracağı iddialarının gölgesinde "Memleket Hareketi"ni başlatacağını duyuran CHP'li Muharrem İnce, bugün 1000 gün sürecek yeni yol arayışına girdi.

Milli Mücadele'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 101'inci yılında bu kentten hareketini başlatan Muharrem İnce, destekçilerine ilk hitabında şunları söyledi: "Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önereniz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir. İktidar iktidar diye haykıranlarız biz."

'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlatmak için geldiği Sivas'ta özel hazırlanan otobüsün üzerinden Nuri Demirağ Havalimanı önünde kendisini karşılamaya gelenlere hitap eden Muharrem İnce, memleketin durumundan örnekler vermek istediğini belirterek, hükümetin eğitim, tarım, ekonomi, enerji ve dış politikasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Hadi Özışık ve Abdurrahman Uzun Perde Arkası'nda konuyu tartıştı.

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