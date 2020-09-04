Fatih Nurullah ses kaydı 2- Uşşaki tarikatı lideri cinsel tacizi kabul ediyor

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesinde bulunan dergâhta gerçekleşen olayın ortaya çıkmasının ardından, Jandarma Perşembe akşamı dergâha giderek Fatih Nurullah’ı gözaltına almıştı. Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki kızın babasıyla yaptığı konuşmanın ikinci ses kaydı da bugün ortaya çıktı. Oda TV'nin yayınladığı yeni ses kaydında Fatih Nurullah, kızın babasına istismarın bir bölümünü anlatıyor.

Yeni ses kaydında baba, “Sen ne yaptın benim çocuğuma” diyerek tepki gösteriyor, bunun üzerine Fatih Nurullah babaya yanına bir ip almasını söyleyip, “Arsaya gidelim sonra sen uzaklaş ben kendimi asmış olayım” diyor.

Ben senin kapında köpeklik yaptım

Konuşmada, babanın olayın ayrıntılarını öğrendiğini belirtmesinin ardından Fatih Nurullah yaptığı istismarı kabul etmek zorunda kalıyor. Baba F.A. konuşmanın başında tepkisini şöyle dile getirdi:

“Sen benim çocuğuma ne yaptın? Ben onu merak ediyorum. Ya ben senin kapına geldim, misafirine hizmet ettim. Ben senin kapında durdum ciğeri 5 para etmez Hasan ile Hüsrev'ine köpeklik yaptım, köpeklik. Çoluğumla çocuğumla onların y.. yalayacak kadar köpeklik yaptım. Bir Ramazan boyunca annem, babam, ben, A., F., E., kime hizmet ettik? 30 gün boyunca... Senin çocuğun bize 20 liralık lokumu çok gördü. Sen benim çocuğuma ne yaptın? Ben kendimden zaten geçmişim. Benim sebebim sen mi olacaksın?"

İç çamaşırını çıkardığını kabul etti

"Bana doğruca söyle Y.'ya ne yaptın" diyen babaya Nurullah "Vallahi billahi bir şey yapmadım Allahımın adıyla diyorum" diye yanıt verdi. Kızın babasının, istismarla ilgili yaşananları anlatması üzerine Nurullah, yaşananları doğruladı ve küçük kızın iç çamaşırlarını çıkardığını, vücuduna dokunduğunu kabul ederek “Hafif bir ağlama oldu. Ben bıraktım. O kadar yani" ifadelerini kullandı.

Baba bu itiraf üzerine "Tüh senin Allah belanı versin. Ulan bir de peşinde 40 bin tane adam var. Sana yakışır mı" diye tepkisini dile getirdi.

Ona nikah olarak verildiğini iddia ediyor

Fatih Nurullah ise “Bana yakışmaz da bana nikah olarak verenlere de yakışmaz" ifadelerini kullandı. Baba ise "Kim nikah olarak sana verdi çocuğu. 11 yaşındaki çocuğu. Sen bizim şeyhimizsin yetiştir diye dedi onu..." diye yanıt verdi. Nurullah, "Nefis var. Peygamberler bile bu imtihanlar geçmiş" dedi.