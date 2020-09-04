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Seda Sayan'dan "yandaş mısınız?" sorusuna tokat gibi yanıt!

Jülide Ateş'in moderatörlüğünü yaptığı programın formatı gereği Seda Sayan'a 40 soru yöneltti. Seda Sayan kendisine ayrılan 2 dakikalık sürede 40 soruyu yanıtladı.Jülide Ateş'in sorduğu 40 sorudan biri de "Seda Sayan "Yandaş" sanatçı mı?" sorusu oldu.

Dobralığı ile tanınan ünlü sanatçı Seda Sayan soruya şu şekilde cevap verdi. Meral Akşener'in bence en büyük gafıydı. "Biz bu sanatçıları tanımayacağız" dedi. Söylediğim lafın arkasındayım "Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener davet etti de gitmedik mi?" Bu o zaman Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olarak görüyorum. Geçmişte onca siyasetçinin davetine gittik. Bunlar konuşulmadı da neden bu davet konuşuluyor."

Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı ile yakınlığıyla bilinen Sayan'a bu soru sorulunca, Ben Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i mafya olarak görmüyorum. İş insanı olarak görüyorum. Bu kullanılan tabir de hiç hoşuma gitmedi. İki isim için de bence siz de böyle bahsetmemelisiniz. İkisi de çok iyi dostlarım' diyerek itirafta bulundu.

Seda Sayan, İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmemesi gerektiğini vurgularken "Özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi bu konuda çok hassasiyet gösteriyor. Rica ediyorum, bu konuya el atmalı. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gidip yalvaracağım" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan, babası ile ilgili soruya ise, babamı affettim ama mezarına gidemiyorum itirafında da bulundu.
Babasını affetiğini söyleyen Sayan şöyle devam etti: "Ablam affetmiyor, ablama diyorum ki rahat bırak kendini, bırak artık. Babamın mezarına gidiyorsun, mesela ben gidemiyorum ama ben hep affettim! Ben ölmeden önce de affettim. Annemin çektiği o ızdıraba, bize yaptıklarını anlıyordum sanki…"

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