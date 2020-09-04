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Alanya'da ilginç anlar! Otobüse maskesiz alınmayınca sileceklere tutundu

ANTALYA'da, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz olduğu için alınmayan bir yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçip silecekleri tuttu. Otobüsle birlikte bir süre giden yolcu, araç hızını arttırınca kendini yol kenarına attı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan bir yolcu ile sürücü arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa süren tartışmanın ardından şoför, yolcuyu otobüse almadı.

Adı öğrenilemeyen yolcu da duruma tepki göstermek için seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu. Bir süre otobüsle ilerleyen yolcu, aracın hızını arttırması üzerine sileceği kırarak kendini yol kenarına attı. Yaşananları, başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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