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SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Diyarbakır'da korona salgın kontrol altında

DİYARBAKIR'a giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Diyarbakır'da salgın kontrol altında. Vaka oranı yüzde 49'a düştü" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Diyarbakır'dayaptığı açıklamada sevindirici haberi verdi. "Diyarbakır'da salgın kontrol altında. Vaka oranı yüzde 49'a düştü" diyen Koca'nın açıklamasından satır başları şöyle: 

- Yaptığımız hızlı ve etkili müdahaleler bugün durum önemli ölçüde kontrol altına alınmış oldu. Diyarbakır'daki filyasyon ekiplerimizi 385'e çıkardık.

- Önemli olan temasları ve pozitif olan vakaları erken dönemde izole etmek olmalı. Türkiye'de dünyada temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Diyarbakır'da yoğun şekilde sahaya sürdük. Bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki, üç hafta öncesine göre vaka oranımız yüzde 49 oranında düşmüş durumdadır.

- Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş ne yazık, ağır hastalarımız ve vefatların da artışına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz.

- Bugün bölgedeki durumu yerinde görmek için buradayız. Az sonra il sağlık müdürümüzün, başhekimizin katılımıyla il değerlendirme toplantımızı gerçekleştireceğiz. Alınacak yeni tedbirleri istişare edeceğiz. Öğleden sonra Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak İl Sağlık müdürlerimiz, başhekimlerimizin katılımıyla bölge toplantılarımızı yapmış olacağız.

- Bu altı ilimizdeki güncel durumları, sağlık altyapısını detaylarıyla değerlendirmiş olacağız.

- İstişaremiz bittikten sonra aldığımız kararları ve sorularınızı cevaplamış olacağım.

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