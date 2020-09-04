BIST 1.076
DOLAR 7,43
EURO 8,81
ALTIN 461,63
MEDYA

Benim Adım Melek 30. bölüm fragmanı

Benim Adım Melek dizisi 30. yeni bölümüyle 9 Eylül 2020 Çarşamba akşamı TRT 1'de olacak. Benim Adım Melek'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Benim Adım Melek 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Benim Adım Melek 9 Eylül 2020 Çarşamba akşamı TRT 1'de...

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
MSB'den Rusya ile tatbikat açıklaması
Dışişleri'nden flaş Yunanistan açıklaması
Fransa'dan gerginliği artıracak hamle
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (3 Eylül 2020)
Erdoğan Merkel ile Doğu Akdeniz'i görüştü
Ankara'da skandal kimyasal atık iddiası!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çukur 94. bölüm fragmanı: 4. sezon 1. bölüm
İstanbul Beyoğlu'nda lüks otomobille karpuz satışına ceza
İstanbul'da metrobüse kurşun isabet etti
Antalya'da halk otobüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
Neslihan Atagül hamile mi? O anlara eleştiri yağdı
Facebook duyurdu: Seçimlere 7 gün kala izin yok
Tarihi Kapalıçarşı’da yılan paniği kamerada 2 metrelik yılan saldırdı
İlayda Akdoğan turuncu bikinisiyle nefesleri kesti! Fiziğiyle görenleri büyüledi