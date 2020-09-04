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Fatih Nurullah'ın ses kaydı ortaya çıktı!

12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık tarikat liderinin itirafları ortaya çıktı.

Şeyh Lideri Fatih Nurullah kimdir? Türkiye’de tarikatlar kapatılsın mı? CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na anketlerde öne çıkan Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı soruldu. Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının adaylıklarına sıcak bakıyor mu? Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı konusunda ne düşünüyor? Partisinin yönetimiyle ters düşen ve 1000 Günde Memleket Hareketi adlı bir oluşum başlatan CHP'li Muharrem İnce, 4 Eylül günü saat 10.00'da Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yola çıkıyor.

Hakkında ihraç talebiyle dilekçe verildiği öne sürülen İnce, yeni hareketinin ilk programını sosyal medyadan paylaştı. İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığına CHP içinden kimler destekliyor? RTÜK'ün Tele 1'e verdiği 5 gün yayın durdurma kararı bu gece itibariyle başladı. RTÜK’ün bu kararı tartışılıyor. Hadi Özışık ve Abdurrahman Uzun gündemin sıcak başlıklarını Perde Arkası’nda masaya yatırıyor.

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