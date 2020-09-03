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Neslihan Atagül hamile mi? O anlara eleştiri yağdı

Oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun komşularıyla sokakta Erik Dalı oynadığı anları kameraya çekti.

O anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.
Doğulu'nun eğlendiği anlarda maske takmaması ise eleştirildi.

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Doğulu, yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırıyor.
Attıkları her adım hayranları tarafından beğeniyle takip edilen ikiliden Kadir Doğulu’nun oyun performansı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Komşularıyla sokakta Erik Dalı oynarken eşi Neslihan Atagül tarafından görüntülenen Kadir Doğulu’nun keyifli halleri dikkat çekerken videoda kimsenin maske takmıyor olması yoğun bir şekilde eleştirildi.

Bu keyifli dakikaları kaydeden Neslihan Atagül'ün baklava dağıtması acaba müjdeli bir haber mi var? sorusunu akıllara getirdi. ilk akla gelen ise hamile mi? sorusu oldu.

Bakalım magazin dünyasının sevilen çiftinden bebek müjdesi gelecek mi?

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