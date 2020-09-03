BIST 1.084
DOLAR 7,40
EURO 8,73
ALTIN 458,77
DÜNYA

Polis kafasına poşet geçirip boğarak öldürdü! ABD'de siyahlara yönelik polis şiddeti

NEW YORK eyaletinin Rochester kentinde Mart ayında öldürülen siyahi Amerikalı Daniel Prude'un, polisin kafasına poşet geçirmesi sonucu boğularak hayatını kaybettiğine ilişkin görüntüler tepki çekti.

ABD'de polisin poşetle boğduğu siyahi adamın görüntüleri ortaya çıktı
New York eyaletinin Rochester kentinde Mart ayında öldürülen siyahi Amerikalı Daniel Prude'un, polisin kafasına poşet geçirmesi sonucu boğularak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Rochester'da 6 ay önce hayatını kaybeden Prude'un teslim olmasına ve elleri arkadan kelepçelenmesine rağmen polisin kafasına poşet geçirerek yere bastırdığı görüntüleri medyaya yansıdı.

Görüntülerde sokakta çıplak bir şekilde teslim olan Prude'un polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin ise zararsız ve kelepçeli bir şekilde yatan Prude'un kafasına poşet geçirerek yere doğru bastırdığı görülüyor.

ABD medyasında yer alan haberlerde Prude'un bilinçsiz bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum cihazına bağlandığı ve otopsi raporuna göre ise 7 gün sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

Otopsi raporunda Prude'un ölümü, ''fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları'' ve cinayet olarak kayda geçti.

New York Başsavcılığının Prude'un ölümünü soruşturduğu, Daniel Prude'un ailesinin ise oğullarının haksız yere öldürüldüğü gerekçesiyle Rochester kentine dava açacağı belirtildi.

Medyaya yansıyan görüntüler ise büyük tepki topladı.

ABD, bir süredir mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve son olarak Wisconsin'in Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'in polis tarafından çocuklarının gözü önünde 7 kez ateş açılarak vurulması sonucu ülke genelinde protestolara ve yeniden alevlenen siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarına sahne oluyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere'de 35 yaşındaki evli öğretmen 15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdi
Adıyaman Gölbaşı’nda 1 köy karantinaya alındı
Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz tepkisi: Geldikleri gibi giderler
İBB'den Kentsel Analiz Raporu: Kıyıların yüzde 40'ına erişilemiyor
Huzurevlerindeki Kovid-19 tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı
Uşşaki Vakfı'ndan 12 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklanan Fatih Nurullah açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gaziantep'te kuzenlerin bıçaklı kavgası: 1'i ağır 4 yaralı
Çocuğunu havaya kaldırıp çekyata fırlattı! Dehşete düşüren görüntüler
Bilim Kurulu toplandı! Sokağa çıkma yasağı, 65 yaş yasağı ve seyahat yasağı geri mi geliyor?
İşte Meis Adası'ndaki Yunan askerleri! Devriye gezerken Antalya'dan görüntülendiler
Ünlü çiftin büyük kavgası! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit birbirine girdi
KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Güney Kıbrıs acayip bir silahlanma içerisinde
Mansur Yavaş Erdoğan ile görüştü Yavaş İmamoğlu'na fark attı!
Eskişehir'de FETÖ operasyonu! Saklandıkları evde yakalandılar