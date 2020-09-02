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Uşşaki Tarikatı'nın sıradışı zikri! Çanakkale türküsü ile zikir çekmişler

Fatih Nurullah 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizden tutuklanınca Uşşaki Tarikatı'nın icraatları mercek altına alındı. Tarikatı büyütmek için 'Devran' adını verdiği zikirler yaptıran Fatih Nurullah, 'Çanakkale Türküsü' ile de zikir çektirmiş.

Uşşaki tarikatı Halveti Tarikatı'nın bir kolu. Merkezleri İstanbul Kasımpaşa'da. Uşşaki tarikatı 'İpek Yolu' olarak da anılıyor. Bunun sebebi tarikatın önemli isimlerinden olan İbrahim İpek Çorumi'nin etkisi. Fatih Nurullah da Uşşaki tarikatını ondan devraldı. 

Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah, düzenlediği büyük zikir törenleriyle biliniyor. Bu zikir törenlerine 'Devran' adını veriyor. Törenlerin merkezi Çorum ve Bolu. 2014 yılında Çorum’da bir stadda yaptığı zikir töreni ile gündem oldu. İlk kez bir stadda böylesine büyük bir zikir ayini gerçekleşmişti. 

Tarikatını popülerleştirme adına adımlar atan Fatih Nurullah, müridlerine 'Çanakkale Türküsü' ile zikir çektirmişti. 

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