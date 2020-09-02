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Mansur Yavaş Erdoğan ile görüştü Yavaş İmamoğlu'na fark attı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşme talebinin Mansur Yavaş'tan geldiği öğrenildi. Toplantıda Ankara'nın sorunları, yapılması planlanan projeler ve kimi alanlarda bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılmasına dair konular ele alındı. Görüşmeye ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Kentimizin asırlık çınarı MKE Ankaragücü’nün mali sıkıntıları, fuar alanı inşasında yaşanan sorunlar ve Gençlik Parkı’nın yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesine devri konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı’na başta su altyapı ve arıtma projeleri olmak üzere önemli projeler hakkında bilgi verilmiştir. Otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ve yeni yolların açılması gibi başlıklarda ilgili bakanlıklar ve bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılması için destek talebinde bulunulmuştur. Başkanımız Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ankara’nın projelerine ve ihtiyaçlarına olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerini sunarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden ayrılmıştır” denildi. Hadi Özışık ve Süleyman Özışık ayrıntıları Perde Arkası'nda konuştu.

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