Atatürk'e ağır hakaretler etti! Sosyal medya ayağa kalktı kim bu 'Özge'?

Tiktok isimli video platformundan ‘oezge81’ kullanıcı isimli bir kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ve iftira içeren bir video yayınladı.

İsminin Özge olduğu belirtilen ve Almanya’da yaşadığı iddia edilen kişiye, vatandaşlar sert tepki gösterdi. Videoyu çeken kişi hakkında tutuklansın kampanyası başlatıldı.

Video Twitter’da da birçok kullanıcı tarafından paylaşılarak, gerekli yasal işlemlerin başlatılması istendi.

İşte o skandal sözler

Videodaki o skandal ifadeler şu şekilde:

* Atatürk’ün yaptıklarını size sayayım. Bir, Türkiye’de başörtüyü yasakladı. İki, bazı camileri it çölüne çevirdi, hepsini çevirmedi ki millet anlamasın.

* 18 yaşının altında Kur’an okumayı yasakladı. Ezanı Türkçeye çevirdi. Osmanlıcayı yasakladı. Türkçeyi buldu ya da yazdı, ki millet Kur’anı anlamasın. Osmanlıca çünkü Arapçaya yakın bir dildi. Bunlar ve daha fazla şeyler, Müslümanlığa ve İslama karşı şeyler yaptı.

* Allah bu adamı o kadar lanetledi ki bu adam öldüğünde, toprağın içine gömüldüğünde ertesi gün toprağın üstünde bulundu. Toprak bile kabul etmedi bunu.

* Gidin internete yazın, Atatürk’ün kabrine bakın, beton altında o adam. Toprak bile kabul etmiyor ama siz o adama tapıyorsunuz.