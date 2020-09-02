BIST 1.084
DOLAR 7,38
EURO 8,75
ALTIN 466,71
GÜNCEL

Atatürk'e ağır hakaretler etti! Sosyal medya ayağa kalktı kim bu 'Özge'?

Sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret ve iftiralar içeren bir video yayınlandı. 'Oezge81' kullanıcı adıyla Atatürk hakkında skandal ifadeler kullanan kişinin isminin Özge olduğu ve Almanya'da yaşadığı iddia edildi. O kişinin tutuklanması için kampanya başlatıldı.

Tiktok isimli video platformundan ‘oezge81’ kullanıcı isimli bir kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ve iftira içeren bir video yayınladı.

İsminin Özge olduğu belirtilen ve Almanya’da yaşadığı iddia edilen kişiye, vatandaşlar sert tepki gösterdi. Videoyu çeken kişi hakkında tutuklansın kampanyası başlatıldı.

Video Twitter’da da birçok kullanıcı tarafından paylaşılarak, gerekli yasal işlemlerin başlatılması istendi.

İşte o skandal sözler

Videodaki o skandal ifadeler şu şekilde:

* Atatürk’ün yaptıklarını size sayayım. Bir, Türkiye’de başörtüyü yasakladı. İki, bazı camileri it çölüne çevirdi, hepsini çevirmedi ki millet anlamasın.

* 18 yaşının altında Kur’an okumayı yasakladı. Ezanı Türkçeye çevirdi. Osmanlıcayı yasakladı. Türkçeyi buldu ya da yazdı, ki millet Kur’anı anlamasın. Osmanlıca çünkü Arapçaya yakın bir dildi. Bunlar ve daha fazla şeyler, Müslümanlığa ve İslama karşı şeyler yaptı.

* Allah bu adamı o kadar lanetledi ki bu adam öldüğünde, toprağın içine gömüldüğünde ertesi gün toprağın üstünde bulundu. Toprak bile kabul etmedi bunu.

* Gidin internete yazın, Atatürk’ün kabrine bakın, beton altında o adam. Toprak bile kabul etmiyor ama siz o adama tapıyorsunuz.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 3 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
TÜVTÜRK'ten muayene ertelemeyle ilgili "kapsama tarihi" uyarısı
CHP'li belediye başkanı mecliste baygınlık geçirdi
Murat Kurum duyurdu 1 yıl içerisinde Dereli tamamlanacak
Sansürcü hep başkası! Halk Tv Hulki Cevizoğlu'nun programına son verdi
TİP milletvekili Barış Atay'a saldıran 3 kişi tutuklandı! İfadelerinde ne dediler
Türk Telekom'dan yerli ve milli Twitter! 'Yaay' yayın hayatına başladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon fragmanı
Uşşaki Tarikatı'nın sıradışı zikri! Çanakkale türküsü ile zikir çekmişler
Eskişehir'de FETÖ operasyonu! Saklandıkları evde yakalandılar
Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Garry Rodrigues'in yerine...
Çağatay Ulusoy'un son hali şaşırttı
Şanlıurfa'da dünyanın en pahalı akrebini üretiyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla öldürdü
Kayseri'de patlama sonrası yangın paniği: 6 yaralı var