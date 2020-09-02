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Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz canlı yayını kapatırken fena yakalandı

Rol arkadaşı Burak Yörük ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Biran Damla Yılmaz, yayını kapattığını zannedip yaptığı surat ifadesiyle gündem oldu.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinde başrol oynayan Biran Damla Yılmaz ile partneri Burak Yörük, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Yayını kapattığını zanneden Yılmaz, yaptığı mimikle dikkatlerden kaçmadı.

Rol arkadaşıyla farklı yerlerde çekimde olan Yılmaz, Yörük ile vedalaşıp canlı yayından çıkmak istedi. Yörük'ün yayından çıkmasıyla canlı yayını kapattığını zanneden Yılmaz, gülerken bir anda gözünü devirerek başka yöne baktı. Genç oyuncunun bu anları ise Instagram'da kısa sürede gündem oldu.

Başrollerini Feyyaz Duman, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk ve Biran Damla Yılmaz'ın rol aldığı Baraj dizisinin çekimleri koronavirüs nedeniyle durdurulmuştu. Çekimlerine başlanan dizi yeni sezonda ekrana gelecek.

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