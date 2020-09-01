Büşra Hemşire'ye 'tecavüz' tehdidinde bulunan Süleyman Kaan Altınok bakın ne dedi?

Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli Büşra hemşire, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan “Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim” paylaşımıyla aşure istedi.

Başkan Yavaş yanıt verdi

Covid-19 salgını ile mücadelede hayatlarını dahi hiçe sayarak en ön safta özveriyle mücadele eden sağlık çalışanının bu talebine Mansur Yavaş kayıtsız kalmadı. Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” ifadelerini paylaştı.

Yavaş’ın talimatı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mutfağında hazırlanan aşureler Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

Hedef gösterip tehdit etti

Bir süre sonra ise S. Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Mansur Yavaş'ın paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı:

* Sevgili kızın Büşra’yi hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen.

* Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Büşra Hemşire ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Büşra hemşireyle telefonda görüştüğünü belirtti. Koca, şunları aktardı:

* Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin.

* Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler.

Yavaş'tan Koca'ya teşekkür, tehditçiye dava

Bakan Koca’nın Büşra hemşireyle görüştüğünü belirttiğini paylaşımını alıntılayan Mansur Yavaş, “Sayın Bakanım hassasiyetiniz için çok teşekkürler” diye yazdı.

Yakalanarak gözaltına alındı! Bakın ne dedi?

Büşra Hemşire'yi tehdit eden "@SKaanaltnok1" rumuzlu kişinin Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Süleyman Kaan Altınok olduğu belirlendi. Gözaltına alınan S.K.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Neden hakaret ettiniz?" sorusuna "Ben hakaret etmedim" diye karşılık verdi.