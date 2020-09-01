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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na pankart tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DHKP-C soruşturması kapsamında ceza alan ve açlık grevi yaparken hayatını kaybeden Ebru Timtik olayıyla ilgili sert çıktı. İstanbul Barosu'na asılan pankart'e tepki gösteren Erdoğan, "Kimi baroların, terör örgütlerinin arka bahçesi, propaganda aracı, yasa dışı faaliyetlerinin kılıfı haline dönüşmesi çok acıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'dan yeni adli yılın açılışında Açlık Grevine girip ölen DHKP-C sanığı avukat Ebru Tiktik'le ilgili İstanbul Barosu'na asılan pankarta sert tepki gösterdi.

Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız." dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- İstanbul Barosu'na asılan pankartın, şehidimizin (Savcı Mehmet Selim Kiraz) kemiklerini sızlatmanın ötesinde anlamları olduğunu düşünüyoruz.

- Diğer kurumlarda terör örgütleriyle böylesine içli-dışlı olan kişiler nasıl mesleklerinden men edilebiliyorsa, avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği tartışılmalıdır.

- Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı katleden terör örgütü mensuplarına destek için açlık grevine giden avukatları bu kararlarından vazgeçirmek için, devlet üzerine düşeni yapmıştır.

- Hakimin, savcının, polisin, askerin yapamadığını, kamusal bir vazife icra eden avukat da yapmamalıdır.

- Yargının hiçbir unsuru, herhangi bir ideolojinin emrine giremez. Yargının tek ideolojisi adalet olmak zorundadır.

- Bir adalet kurumu olması gereken kimi baroların, terör örgütlerinin arka bahçesi, propaganda aracı, yasa dışı faaliyetlerinin kılıfı haline dönüşmesi çok acıdır.

- Önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız.

- Uyuşturucu baronunu savunan avukat uyuşturucu tüccarlığına, katili savunan avukat cana kast etmeye, hırsızı savunan avukat hırsızlığa kalkışmıyorsa, teröristin avukatlığını yapanın da teröristliğe soyunması mümkün değildir.

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