Almanya'da polis hamile kadını yere yatırıp böyle yumrukladı

Sosyal medyada yayılan video büyük tepki topladı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı. Alman medyasında yer alan haberlerde, polisin hamile bir kadına daha şiddet uyguladığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, hamile kadının polise tükürdüğü ve mukavemette bulunduğu, iki kadının da hastaneye gitmeyi reddettikleri belirtildi.