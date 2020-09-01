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DÜNYA

Almanya'da polis hamile kadını yere yatırıp böyle yumrukladı

BERLİN'deki Zafer Anıtı önünde corona virüs önlemlerini protesto eden gruba polis sert müdahale etti. Dört polis gözaltına almak istedikleri bir kadını yere yatırdı. Kelepçelenmeye direnen kadın bir polisin yumruklarının hedefi oldu.

Sosyal medyada yayılan video büyük tepki topladı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı. Alman medyasında yer alan haberlerde, polisin hamile bir kadına daha şiddet uyguladığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, hamile kadının polise tükürdüğü ve mukavemette bulunduğu, iki kadının da hastaneye gitmeyi reddettikleri belirtildi.

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