BIST 1.079
DOLAR 7,35
EURO 8,78
ALTIN 465,25
MEDYA

Yasak Elma 75. bölüm fragmanı

Yasak Elma dizisi 75. yeni bölümüyle 7 Eylül 2020 Pazartesi akşamı FOX'ta olacak. Yasak Elma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 7 Eylül 2020 Pazartesi akşamı FOX'ta...

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sosyal medyada infial yaratan Kaan Altınok gözaltına alındı
Türkiye'den PKK'lıları ağırlayan Rusya'ya çok sert tepki
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (31 Ağustos 2020)
Merdan Yanardağ, TELE 1'i kurup nasıl medya patronu oldu?
Koronavirüste ikinci enfeksiyon daha ağır geçebiliyor
Durdu Özpolat'tan Merdan Yanardağ'a; Televizyonu ve gazeteyi batırıp gitti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gençliğim Eyvah 13. bölüm fragmanı
Maria ile Mustafa 1. bölüm fragmanı
Hemşireye tecavüz edeceğini açıkça yazdı! Hem de bakanı etiketleyerek
Tövbeler Olsun 5. bölüm fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm fragmanı
Amasya'da orman yangını! Alevlere müdahale ediliyor
Çatı Katı Aşk 9. bölüm fragmanı
Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti! Japonya'da yeni başbakan için ilk başvuru