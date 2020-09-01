Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı

Bay Yanlış 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bay Yanlış'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Bay Yanlış 4 Eylül 2020 Cuma akşamı FOX'ta...

Özgür, zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi ise artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?