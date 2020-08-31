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Murat Övüç'e Fenerbahçe'nin eski basketbolcusundan tokat!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün tatilde başına gelmeyen kalmadı. Çıktığı tatilde dayak yedi. Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, eşine küfür ettiği gerekçesiyle tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e tokat attı.

Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski basketbolcu Zaza Enden, sosyal medya fenomeni Murat Övüç ile tartıştı.
İkili arasında arasında yaşanan o anlar gündeme bomba gibi düştü.

Yaşanan tartışma saniye saniye kameraya yansırken Enden'in Murat Övüç'e tokat attığı görüldü.

Murat Övüç neye uğradığını şaşırdı.
Video yayınlandıktan sonra yanlış anlaşıldığını söyleyen Murat Övüç, Zaza Enden ve eşinden, ayrıca Seyhan Soylu'dan özür diledi.
Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı.
Olayın ardından bütün kadınlardan özür dilemişti.
2009 yılında profesyonel basketbol kariyerine son veren Zaza Enden, 1995-2003 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

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