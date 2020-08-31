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AK PARTİ

Başkan Erdoğan'dan çok sert Akdeniz mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada bir kez daha Yunanistan ve Fransa'yı uyardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde konuştu

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin meşruiyetini, uluslararası hukuktan doğan haklarını koruma kararlılığını karada, denizde ve havada karşısına çıkan herkesin gördüğünü söyledi. 

Konuşmasında "Akdeniz'de ve mücavirinde karşımıza dikilenlerin aynı fedakarlığı göze alabiliyorlar mı" diye soran Erdoğan, "Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz." diye konuştu.

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