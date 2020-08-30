Masterchef Türkiye 42. bölüm fragmanı kim elenecek belli oluyor

Masterchef Türkiye'de bu hafta Uğur'u kurduğu mavi takım, Özgül'ün kaptanlığını yaptığı kırmızı takım karşısında şok üstüne şok yaşadı. Üç oyunu veren mavi takımda 2 kişi hariç herkes eleme potasına düştü. Ayyüce ve Emir ilk oyun sonrasında eleme adayları olmuştu.

İkinci oyunda Uğur ile Gülşah potaya düşen isimlerdi. Bu gece oynanan dokunulmazlığı da Eray kazanıp kendini kurtarırken potaya Berk'i yolladı. Takım oylamasında ise Duygu son eleme adayı oldu. Pazar gecesi yapılacak Masterchef elemesi ile bir kişi hayallerine veda edecek.